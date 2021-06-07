"Как планировать жизнь?": Россияне раскритиковали УЕФА из-за билетов на Евро-2020

Россияне, купившие билеты на различные матчи Евро-2020, столкнулись с рядом проблем. Многие из них рискуют не попасть на игры и потерять деньги. О возмущенных организацией турнира болельщиках пишет портал Sports.ru.

Болельщик Тимофей из Зеленограда рассказал, что приобрел билеты для всей своей семьи, состоящей их четырех человек, на четыре матча чемпионата Европы - на матч открытия Евро в Риме 11 июня, на игру Россия – Дания в Копенгагене 21 июня, на матч Португалия – Франция в Будапеште 23 июня, а также на четвертьфинал в Баку, который пройдет 3 июля.

"В результате мы можем не попасть ни на один матч, потому что местные власти не разрешают въезд иностранным туристам. Например, я звонил в визовый центр и консульство Италии. Везде ответили, что туристические визы сейчас просто не оформляют. Они пускают лишь своих граждан, наших с видом на жительство, дипломатов и какие-то категории работников. Сказали, что болельщикам исключения нет. Хотя еще в апреле была надежда, что итальянцы откроют свободный въезд в страну со 2 июня, когда у них праздник – День Республики. Мы очень этого ждали. Теперь говорят, что откроют в течение лета.



Азербайджанцы тоже красавцы: разрешают приезжать только тем, чьи сборные точно сыграют в Баку. А так у них въезд закрыт до 1 августа", - рассказал болельщик.

По его словам, если сборная России пробьется в четвертьфинал, тогда его с семьей пустят на игру.

"А что нам до этого времени делать? Как планировать жизнь, работу, отпуска? Авиабилеты заранее купить нельзя, раз нас не пускают до момента, когда станут известны участники четвертьфинала. И продать билеты на матч УЕФА не разрешает", - посетовал Тимофей.

Вместе с тем, как отмечает издание, купившие билеты на матч Россия – Дания в Копенгагене 21 июня болельщики смогут вернуть деньги. Людям, которых Дания не пустит в страну, разрешили возвращать билеты. При этом фанаты, которые заранее покупали авиабилеты и бронировали жилье потеряют часть потраченных средств.

Болельщик по имени Алексей из Орехово-Зуево рассказал, что купил четыре билета в Баку на матч Швейцария – Турция 20 июня. Долге время он не знал, сможет ли полететь в столицу Азербайджана из-за неопределенностей с допуском болельщиков в страну.

"Есть ощущение, что на болельщиков просто забили", - заявил он.

При этом портал прояснил ситуацию, в которую попал Алексей. К радости болельщика в субботу Азербайджан смягчил въезд для жителей России с 10 июня. Таким образом, он, скорее всего, сможет попасть на матч.

Болельщик по имени Константин из Петербурга рассказал, что у него и его девушки Марины было четыре билета: на два матча в Бухаресте, на один в Риме и на один в Мюнхене. В итоге им одобрили один матч в Бухаресте и один в Риме, а потом они смогли купить билеты еще на игру в Севилье.

Пара планировала сперва улететь в Грецию, а уже оттуда отправиться на футбол. При этом, по словам Константина, рейсы из Москвы в Грецию регулярно отменяют, поэтому им пришлось искать другой выход из ситуации. Константин и Марина решили вылететь в Хорватию, а оттуда отправиться в Белград, а затем в Бухарест.

"Румыния подтвердила, что будет пускать болельщиков, но есть условие: в зависимости от зоны (во время пандемии Европа поделена на зеленую, оранжевую и красную зоны) пускать будут на разные сроки. Для красной зоны у Бухареста правило: находиться в стране можно только 72 часа, иначе – карантин. Проблема в том, что страны могут каждые пять дней оказываться в разных зонах – в зависимости от темпов заболеваемости. И мы не знаем, где окажутся Сербия или Хорватия в день вылета. Но в любом случае строим планы так, чтобы уложиться в 72 часа: прилетаем накануне матча, идем на игру, ночуем и улетаем", - рассказал болельщик.

По его словам, из Бухареста они с возлюбленной планируют полететь в Рим. При этом Константин обратил внимание на расхождения в официальной позиции Италии, которая пообещала пускать болельщиков с отрицательным ПЦР-тестом, с позицией УЕФА. Так, организация заявляла, что пускать в страны будут только болельщиков сборных, которые будут там играть.

"И на что ориентироваться? В Италии, правда, есть существенный плюс: если влетаешь в страну и показываешь, что у тебя есть другое направление через условные сутки, они, по идее, должны тебя пустить на 36 часов. Поступим следующим образом: взяли оттуда билет в Севилью – якобы Рим у нас для стыковки. Италия должна дать нам 36 часов, за которые мы успеем сходить на матч – и полетим дальше", - рассказал о планах Константин.

Ситуацию с визитом на матч в испанскую Севилью 20 июня болельщик назвал "самой непонятной". Он заявил, что будет ждать появления новой информации и рассказов от людей, которые там побывают.

"Главная проблема – с информацией о посещении стран. Половина уже не актуальна, половина – только на местных языках. Про ту же Румынию ничего не найти, кроме рекомендаций Евросоюза", - сказал он.