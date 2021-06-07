Результаты игр Евро-2020 предскажет слониха

Слониха Яшода из зоопарка Гамбурга будет предсказывать результаты игр будущего ЧЕ по футболу, который стартует 11 июня. Об этом сообщает издание The Mississippi Link.

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42-летняя Яшода является старейшим животным зоопарка Хагенбек, и именно поэтому ей дали возможность исполнять эту важную роль. Кроме того, по словам работников зоопарка, она никогда не ошибается.

«Самый главный, самый опытный из наших зверей — это слониха Яшода. Она и была выбрана для предсказаний», — рассказал директор зоопарка Дирк Альбрехт.

Яшода постоянно практикуется в предсказании будущего. Она должна будет выбирать флаг одной из играющих команд, таким образом угадывая победителя. В 2006 году на чемпионате мира в Германии так же делал осьминог Пауль.