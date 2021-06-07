Результаты игр Евро-2020 предскажет слониха

Слониха Яшода из зоопарка Гамбурга будет предсказывать результаты игр будущего ЧЕ по футболу, который стартует 11 июня. Об этом сообщает издание The Mississippi Link.
42-летняя Яшода является старейшим животным зоопарка Хагенбек, и именно поэтому ей дали возможность исполнять эту важную роль. Кроме того, по словам работников зоопарка, она никогда не ошибается.
«Самый главный, самый опытный из наших зверей — это слониха Яшода. Она и была выбрана для предсказаний», — рассказал директор зоопарка Дирк Альбрехт.
Яшода постоянно практикуется в предсказании будущего. Она должна будет выбирать флаг одной из играющих команд, таким образом угадывая победителя. В 2006 году на чемпионате мира в Германии так же делал осьминог Пауль.
Детей Яшоды — Сантоша и Раджа — обучают футбольным трюкам, чтобы они развлекали гостей зоопарка. Чемпионат Европы по футболу 2020 начнется 11 июня матчем Турция — Италия. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Матчи будут проходить в 12 городах Европы, среди которых есть Санкт-Петербург.