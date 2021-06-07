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Главным предсказателем Евро-2020 станет слониха

Инфо 24
12 часов назад
Слониха Яшода из зоопарка Гамбурга будет предсказывать результаты игр будущего ЧЕ по футболу, который стартует 11 июня. Об этом сообщает издание The Mississippi Link.
Результаты игр Евро-2020 предскажет слониха
Фото: Инфо 24Инфо 24
42-летняя Яшода является старейшим животным зоопарка Хагенбек, и именно поэтому ей дали возможность исполнять эту важную роль. Кроме того, по словам работников зоопарка, она никогда не ошибается.
«Самый главный, самый опытный из наших зверей — это слониха Яшода. Она и была выбрана для предсказаний», — рассказал директор зоопарка Дирк Альбрехт.
Яшода постоянно практикуется в предсказании будущего. Она должна будет выбирать флаг одной из играющих команд, таким образом угадывая победителя. В 2006 году на чемпионате мира в Германии так же делал осьминог Пауль.
Детей Яшоды — Сантоша и Раджа — обучают футбольным трюкам, чтобы они развлекали гостей зоопарка. Чемпионат Европы по футболу 2020 начнется 11 июня матчем Турция — Италия. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Матчи будут проходить в 12 городах Европы, среди которых есть Санкт-Петербург.
Евро-2020,ЧЕ по футболу,
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