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Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

RT на русскомиещё 1
13 часов назад
Украинские СМИ сообщают, что сборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы по футболу — 2020.
Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
Первым данную информацию опубликовал портал dynamo.kiev.ua, ссылаясь на источник в Российском футбольном союзе (РФС).
Сообщается, что в РФС всерьёз рассматривается вариант отказа сборной России от участия в Евро-2020 в знак протеста против того, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую форму национальной команды Украины.
Напомним, что на груди формы украинской команды изображён контур территории Украины, который включает в себя полуостров Крым. В Государственной думе России назвали новую форму политической провокацией и призвали УЕФА запретить её на турнире.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Евро-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Госдума,
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