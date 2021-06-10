Каждый футболист сборной Бельгии получит 435 тыс. евро в случае победы на Евро-2020

СМИ узнали о премиальных сборной Бельгии на Евро-2020. На групповом этапе бельгийская национальная команда встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

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За групповой этап каждый футболист сборной Бельгии получит 42 тыс. евро, за 1/8 финала — 90 тыс. евро, за 1/4 финала — 170 тыс. евро, за полуфинал — 290 тыс. евро.

В случае поражения в финале каждому футболисту сборной Бельгии достанется 370 тыс. евро, а победа в решающем матче турнира принесет 435 тыс. евро, сообщает HLN.