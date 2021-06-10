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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Спорт - не поле боя": Захарова о решении УЕФА по форме сборной Украины

Елена Прошина
3 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение УЕФА обязать Украину изменить форму сборной страны по футболу для Евро-2020.
"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры", - написала она в своём Telegram-канале.
Вместе с тем Захарова высказалась о понятии "слава", которой, как заявила представитель МИД, невозможно добиться националистическими лозунгами.
"Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - добавила Захарова.
Ранее 10 июня в УЕФА отреагировали на обращение Российского Футбольного Союза (РФС) касательно формы сборной Украины для Евро-2020 и обязали украинскую сторону убрать с маек один из лозунгов. Как сообщили в УЕФА, карта Украины с Крымом на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Также в организации разрешили Украине оставить на форме слоган «Слава Украине», в УЕФА его сочли неполитическим. Вместе с тем второй слоган — «Героям слава» — Украину обязали убрать с футболок, поскольку в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.
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