Вместе с тем Захарова высказалась о понятии "слава", которой, как заявила представитель МИД, невозможно добиться националистическими лозунгами.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.