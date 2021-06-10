Матч Россия — Украина до того, как начали делить Крым. Главная боль российского футбола

Мощное поколение, побеждавшее в гостях чемпионов мира, пролетело мимо Евро. И всё из-за одной ошибки.

Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Одна из главных околофутбольных тем последних дней связана со сборными России и Украины. В частности, горячо обсуждается форма украинцев, в которой они выступят на Евро-2020. Вторая интрига — возможное пересечение сборных двух соседних стран в плей-офф чемпионата Европы.

Россиян и украинцев стали разводить при жеребьёвках по разным сеткам турниров относительно недавно. При этом сборные двух стран встречались между собой всего дважды — в отборе к Евро-2000. Последний матч, прошедший в Лужниках 11 октября 1999 года, стал для нашей страны настоящей футбольной трагедией. О той встрече вспоминают до сих пор, причём по обе стороны границы. Одни — с грустью и тоской, вторые — с гордостью.

Первый матч в Киеве

Сборные России и Украины оказались в одной отборочной группе к Евро-2000 — за компанию с Францией, Исландией, Арменией и Андоррой. Команда, занявшая первое место, выходила на чемпионат Европы напрямую, а вторую сборную ожидали стыковые матчи. Фаворитами группы считались действующие на тот момент чемпионы мира — французы. За вторую путёвку на Евро, как и ожидалось, боролись сборные России и Украины.

Команды встретились между собой в первом же туре отбора. Матч, проходивший на Олимпийском стадионе в Киеве, закончился победой хозяев со счётом 3:2. Уже к середине первого тайма украинцы забили два мяча. Отыграться после такого россиянам было крайне тяжело. На гол Варламова практически сразу ответил Сергей Ребров : он подловил Ковтуна на ошибке и заработал пенальти, который сам же и реализовал. Вдобавок красную карточку получил вратарь сборной России Дмитрий Харин , и место в воротах занял Станислав Черчесов . Он, кстати, угадал направление удара Реброва, но отразить пенальти не смог. В конце встречи Онопко отыграл один мяч, но на большее сборной России не хватило.

Как складывался отбор для сборных России и Украины

После этого россияне и украинцы несколько раз оступились. Россияне неожиданно проиграли в Исландии (0:1). Опять ошибся Ковтун — на этот раз забил в свои ворота. Украинцы тоже не сдюжили со сборной Исландии, но дома (1:1). После шести поражений подряд (половина — в отборе Евро) главный тренер сборной России Анатолий Бышовец был отправлен в отставку. Спасать отечество позвали Олега Романцева . При нём сборная вернулась к жизни — одержала шесть побед в шести матчах, в том числе и над Францией в гостях (3:2). Казалось, что путёвка на Евро-2000 совсем рядом. В какой-то момент Россия даже претендовала на прямой выход на чемпионат Европы!

Украина, в свою очередь, дважды сыграла с чемпионами мира 1998 года вничью — оба раза по 0:0. Единственная осечка случилась у украинцев во встрече с Арменией (те же 0:0 на выезде). Несмотря на это, перед последним туром сборная Украины и вовсе лидировала в группе.

Ответный матч в Москве и гол имени Филимонова

Победитель встречи Россия — Украина получал прямую путёвку на Евро-2000. В случае ничейного результата россиянам оставалось надеяться на то, что французы потеряют очки в домашней игре со сборной Исландии. Но все мысли были только о победе. «Советский спорт» тогда вышел с ярким провокационным заголовком, ставшим впоследствии легендарным: «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!» В преддверии решающего матча сборная России испытывала серьёзные кадровые проблемы. Романцев не вызвал Александра Мостового , который продолжал восстанавливаться после травмы. До последнего оставалось неясно, кто же займёт место в воротах: Филимонов находился в «психологической яме» из-за развода с женой, Нигматуллин к тому моменту ещё не дебютировал за сборную, а Черчесов не успел вовремя приехать из Австрии. Команды в целом играли примерно на равных — забить могли как россияне, так и украинцы. Самый убойный момент не реализовал Панов: откликнувшись на навес Тихонова, он не попал в практически пустые ворота. Как заметил комментатор матча Виктор Гусев , нападающему сборной России «немножко не хватило роста». Позже отличный шанс имел Егор Титов , но его удару головой также не хватило точности. Уже во втором тайме россияне всё-таки смогли забить — мощный удар со штрафного нанёс Валерий Карпин . Оставалось продержаться всего 15 минут.

Роковым оказался фол Смертина за три минуты до конца основного времени. Он зачем-то нарушил правила на Сергее Мизине , к мячу подошёл Андрей Шевченко . Штрафной с самого фланга, до ворот — метров 35, не меньше. Казалось бы, что может быть опасного? Шевченко навесил, мяч взмыл над штрафной сборной России. Филимонов пошёл на выход и, понимая, что мяч летит ему за шиворот, начал пятиться. Через несколько секунд вся страна стала свидетелем футбольной трагедии, убившей надежды на попадание нашей сборной на Евро-2000.

Что было после матча

Французы свой матч против сборной Исландии выиграли (3:2). Украинцы благодаря ничьей в Лужниках заняли второе место в группе и попали в стыковые матчи. В соперники им досталась сборная Словении. По сумме двух встреч на Евро-2000 вышли словенцы (2:1, 1:1). Причём и тут не обошлось без невероятного вратарского ляпа — украинец Шовковский на выезде пропустил чуть ли не с центра поля.

В России же началась жестокая травля Филимонова. Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказывал, что за вратарём по-настоящему охотились. После игры к дому, где проживал Александр, приехало около 600 болельщиков — хотели устроить самосуд. К счастью для Филимонова, он к тому моменту уже переехал в другой дом. Андрей Шевченко стал для Украины национальным героем — даже несмотря на то, что сборная в итоге не пробилась на чемпионат Европы. Сам форвард, кстати, отрицал случайность своего гола.