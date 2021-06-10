Матч Россия — Украина до того, как начали делить Крым. Главная боль российского футбола

Победитель встречи Россия — Украина получал прямую путёвку на Евро-2000. В случае ничейного результата россиянам оставалось надеяться на то, что французы потеряют очки в домашней игре со сборной Исландии. Но все мысли были только о победе. «Советский спорт» тогда вышел с ярким провокационным заголовком, ставшим впоследствии легендарным: «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!» В преддверии решающего матча сборная России испытывала серьёзные кадровые проблемы. Романцев не вызвал Александра Мостового
, который продолжал восстанавливаться после травмы. До последнего оставалось неясно, кто же займёт место в воротах: Филимонов находился в «психологической яме» из-за развода с женой, Нигматуллин к тому моменту ещё не дебютировал за сборную, а Черчесов не успел вовремя приехать из Австрии. Команды в целом играли примерно на равных — забить могли как россияне, так и украинцы. Самый убойный момент не реализовал Панов: откликнувшись на навес Тихонова, он не попал в практически пустые ворота. Как заметил комментатор матча Виктор Гусев
, нападающему сборной России «немножко не хватило роста». Позже отличный шанс имел Егор Титов
, но его удару головой также не хватило точности. Уже во втором тайме россияне всё-таки смогли забить — мощный удар со штрафного нанёс Валерий Карпин
. Оставалось продержаться всего 15 минут.