Источник: у футболиста сборной России сомнительный тест на коронавирус, его изолировали

Сообщается, что Мостовой прибыл со сборной в Санкт-Петербург, где состоится первый матч Евро с национальной командой Бельгии. Сейчас Андрей находится в изоляции.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.