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Чемпионат Европы по футболу 2020

Новый скандал с формой: На Украине захотели нанести на майки сборной Кубань

Елена Прошина
38 минут назад
На Украине предложили изменить дизайн формы национой сборной страны по футболу, добавив на неё ещё несколько российских регионов. С соответствующей инициативой выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить", — написал украинский парламентарий в Telegram-канале.
Гончаренко прикрепил к записи изображение, на котором к карте Украины, помимо российского Крыма, добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области вместе со столицей региона.
10 июня в УЕФА отреагировали на обращение Российского Футбольного Союза (РФС) касательно формы сборной Украины с изображенным не ней Крымом для Евро-2020, обязав украинскую сторону убрать с маек один из лозунгов. Как сообщили в УЕФА, карта Украины с Крымом на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Также в организации разрешили Украине оставить на форме лозунг «Слава Украине», в УЕФА его сочли неполитическим. Вместе с тем второй лозунг — «Героям слава» — Украину обязали убрать с футболок, поскольку в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.
После этого Украина обратилась в УЕФА с просьбой сохранить на форме сборной страны лозунг "Героям слава".
Евро-2020,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,РФС,УЕФА,ООН,
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