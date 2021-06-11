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Чемпионат Европы по футболу 2020

Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020

RT на русском
3 часа назад
Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев заменит полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового в заявке сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Как сообщает пресс-служба национальной команды, изменение в заявке произошло в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что Мостовой пропустит Евро-2020.
Евро-2020,Роман Евгеньев,Андрей Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,
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