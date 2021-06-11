Тренер сборной Бельгии назвал матч с Россией испытанием

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что испытывает волнение перед матчем с командой России на групповом этапе Евро-2020.

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По его словам, «красные дьяволы» готовы к выступлению, однако, в раздевалке прекрасно понимают, что домашние трибуны помогут россиянам в эмоциональном плане.

Также специалист заявил, что дополнительное давление накладывает тот факт, что это будет первый матч на грядущем турнире.

«Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно», – цитирует специалиста «Чемпионат».