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Чемпионат Европы по футболу 2020

Тренер сборной Бельгии назвал матч с Россией настоящим испытанием

Просто Про Спорт
2 часа назад
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что испытывает волнение перед матчем с командой России на групповом этапе Евро-2020.
Тренер сборной Бельгии назвал матч с Россией испытанием
Фото: ReutersReuters
По его словам, «красные дьяволы» готовы к выступлению, однако, в раздевалке прекрасно понимают, что домашние трибуны помогут россиянам в эмоциональном плане.
Также специалист заявил, что дополнительное давление накладывает тот факт, что это будет первый матч на грядущем турнире.
«Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно», – цитирует специалиста «Чемпионат».
Напомним, матч сборных России и Бельгии состоится 12 июня и пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
Евро-2020,Роберто Мартинес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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