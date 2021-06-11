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Чемпионат Европы по футболу 2020

Стартовал чемпионат Европы по футболу

Москва24
1 час назад
Матч открытия чемпионата Европы по футболу – 2020 стартовал в Риме. На поле встречаются сборные Турции и Италии.
Стартовал чемпионат Европы по футболу
Фото: AP Photo/Andrew Medichini, PoolAP Photo/Andrew Medichini, Pool
Перед началом матча прошла торжественная церемония открытия. Первый номер программы завершился салютом и официальной песней турнира We are The People. Перед болельщиками выступил тенор Андреа Бочелли.
Изначально турнир должен был состояться летом 2020 года, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Нынешнее европейское первенство проходит в новом формате: матчи примут Санкт-Петербург, Копенгаген, Баку, Рим, Будапешт, Бухарест, Амстердам, Мюнхен, Глазго, Севилья и Лондон. При этом Санкт-Петербург примет семь игр, в том числе три перенесенных из Дублина.
Перед предстоящим стартом чемпионата в составе сборной России произошли изменения. Полузащитник Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус и в результате не выступит на турнире. Его заменит защитник Роман Евгеньев.
Национальная команда начнет выступление на Евро-2020 в субботу, 12 июня. Начало трансляции – в 22:00. Первым соперником сборной России станут спортсмены из Бельгии.
Артем Дзюба признал высокий уровень соперника, но отметил при этом высокую подготовку российских футболистов и умение играть в разных стилях.
Помимо Бельгии, сборная России также сыграет против Дании и Финляндии. Сообщалось, что датские власти приняли решение не допускать в страну болельщиков из РФ и отказались делать исключения из действующих антикоронавирусных правил.
Евро-2020,Роман Евгеньев,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Андреа Бочелли,СБОРНАЯ РОССИИ,
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