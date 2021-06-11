Стартовал чемпионат Европы по футболу

Матч открытия чемпионата Европы по футболу – 2020 стартовал в Риме. На поле встречаются сборные Турции и Италии.

Фото: AP Photo/Andrew Medichini, Pool AP Photo/Andrew Medichini, Pool

Перед началом матча прошла торжественная церемония открытия. Первый номер программы завершился салютом и официальной песней турнира We are The People. Перед болельщиками выступил тенор Андреа Бочелли

Изначально турнир должен был состояться летом 2020 года, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Нынешнее европейское первенство проходит в новом формате: матчи примут Санкт-Петербург, Копенгаген, Баку, Рим, Будапешт, Бухарест, Амстердам, Мюнхен, Глазго, Севилья и Лондон. При этом Санкт-Петербург примет семь игр, в том числе три перенесенных из Дублина.

Национальная команда начнет выступление на Евро-2020 в субботу, 12 июня. Начало трансляции – в 22:00. Первым соперником сборной России станут спортсмены из Бельгии.

Артем Дзюба признал высокий уровень соперника, но отметил при этом высокую подготовку российских футболистов и умение играть в разных стилях.