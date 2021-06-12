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Чемпионат Европы по футболу 2020

Первый матч России на «Евро-2020» сравнили с нападением на храм

Ura.Ru
2 часа назад
Сборная Бельгии, которая станет первым соперником России на стартовавшем Чемпионате Европы по футболу, опубликовала афишу к матчу. На ней бельгийская команда представлена в образе дьяволов, которые готовятся к нападению на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Первый матч России на «Евро-2020» сравнили с нападением на храм
Фото: ТАССТАСС
«Красные дьяволы против России», — написано на афише, опубликованной в официальном аккаунте бельгийской сборной в Twitter. На афише бельгийцы прячутся с трезубцами под землей. Над ними изображен храм Спаса на Крови — один из символов Санкт-Петербурга, где пройдет игра. «Красные дьяволы» — это неофициальное прозвище сборной Бельгии по футболу.
Матч пройдет 12 июня на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Фаворитом букмекеры называют сборную Бельгии. Однако ее проблемы с составом, как отмечают футбольные аналитики, позволят российской команде избежать поражения с крупным счетом, пишет Sport24.
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