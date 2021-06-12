Первый матч России на «Евро-2020» сравнили с нападением на храм

Сборная Бельгии, которая станет первым соперником России на стартовавшем Чемпионате Европы по футболу, опубликовала афишу к матчу. На ней бельгийская команда представлена в образе дьяволов, которые готовятся к нападению на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

«Красные дьяволы против России», — написано на афише, опубликованной в официальном аккаунте бельгийской сборной в Twitter. На афише бельгийцы прячутся с трезубцами под землей. Над ними изображен храм Спаса на Крови — один из символов Санкт-Петербурга, где пройдет игра. «Красные дьяволы» — это неофициальное прозвище сборной Бельгии по футболу.