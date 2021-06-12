«Вся Европа будет наблюдать за матчем Бельгия — Россия, и бельгийцам нельзя проигрывать, чтобы неудача не отразилась на дальнейшем ходе турнира. Наравне с финалом первый матч — всегда самый сложный на чемпионате. «Красные дьяволы» знают об этом.