Матч чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Дания возобновится в 21:30 мск, сообщает пресс-служба УЕФА

Ранее Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой. Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы — 2020 был прерван.

Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание на поле во время матча Дания — Финляндия, унесли с поля.

Эриксена несли игроки сборной Дании за ширмой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором . Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер