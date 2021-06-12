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Чемпионат Европы по футболу 2020

Финляндия выиграла у Дании в возобновленном матче Евро-2020 после инцидента с Эриксеном

Спорт-Экспресс
2 часа назад
12 июня в Копенгагене сборная Финляндии одержала победу над Данией (1:0) в матче группы B чемпионата Европы-2020 по футболу.
Финны выиграли у датчан после инцидента с Эриксеном
Фото: ReutersReuters
Единственный гол на 60-й минуте встречи забил форвард финнов Йоэль Похьянпало. Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти на 74-й минуте игры.
Матч прерывался из-за инцидента в первом тайме. Тогда хавбек датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Позже стало известно, что Эриксен был доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. 16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге, а 17-го Дания встретится с Бельгией в Копенгагене.
Евро-2020,Пьер-эмиль Хейбьерг,Йоэль Похьянпало,Кристиан Эриксен,
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