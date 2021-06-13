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Чемпионат Европы по футболу 2020

Лопырева одним словом описала разгром сборной России

Газета.Ru
3 часа назад
Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева лаконично прокомментировала разгромное поражение национальной сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Лопырева одним словом описала разгром сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Такоэ», — написала девушка в своем Twitter.
Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее сообщалось, что сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы.
Евро-2020,Футбол,Виктория Лопырева,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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