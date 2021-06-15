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Чемпионат Европы по футболу 2020

Аршавин заявил, что Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из стартового состава

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, что национальная команда могла бы перейти на игру с двумя форвардами в составе в матче со сборной Финляндии в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.
«С финнами можно и в два столба в нападении сыграть. Можно было бы попробовать Соболева и другого нападающего, но морально Станислав Саламович не готов убрать Дзюбу, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Встреча с Финляндией пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.
Напомним, в игре 1-го тура россияне крупно уступили Бельгии 0:3.
Чемпионат Европы — 2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее защитник сборной Бельгии и берлинской «Герты» Дедрик Боята заявил, что в матче с Россией он выключил Артема Дзюбу из игры.
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