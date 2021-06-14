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Чемпионат Европы по футболу 2020

Зеленский отреагировал на проигрыш сборной Украины на ЕВРО-2020

News.ruиещё 3
30 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение национальной сборной в матче с Нидерландами на чемпионате Европы по футболу. Реакцию на произошедшее глава государства разместил в Instagram.
Зеленский высоко оценил игру сборной в матче с Нидерландами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем, — написал Зеленский.
Президент также отметил, что сборную ждут ещё два важных матча «и победа».
13 июня сборная Украины проиграла со счётом 2:3 сборной Нидерландов в матче первого этапа группового турнира чемпионата Европы по футболу.
Сборная Украины участвует в финальной части чемпионата Европы в третий раз. Ранее команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф.
Евро-2020,Владимир Зеленский,
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