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Чемпионат Европы по футболу 2020

Зинченко выругался матом после третьего гола в ворота сборной Украины

Газета.Ruиещё 5
32 минуты назад
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отреагировал на третий пропущенный мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Нидерландов.
Зинченко выругался матом после третьего гола от Нидерландов
Фото: ReutersReuters
24-летний футболист громко выругался матом после того, как ворота Георгия Бущана на 85-й минуте поразил Дензел Гюмфрис. Кадр эпизода опубликовал Sport24.
Напомним, что встреча прошла в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что полицейские в фан-зоне Евро-2020 попросили убрать украинский флаг.
Евро-2020,Георгий Бущан,Йохан Кройф,Александр Зинченко,
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