«Играют смешно»: Мостовой высмеял игроков России

«С точки зрения футбола меня поразили комментарии наших футболистов, особенно молодых, о Бельгии, мол ничего особенного, Лукаку — ничего особенного. Меня это очень рассмешило.

Человек где только не играл, где только не забивал, да и в этой игре ещё положил два, ещё как положил. А они говорят ничего особенного, ребята, это как?