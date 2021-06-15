Испания и Швеция сыграли вничью на Евро-2020

Сборные Испании и Швеции в рамках чемпионата Европы - 2020 сыграли нулевую ничью. Матч проходил в Севилье. Практически вся игра проходила под диктовку испанской сборной. Соотношение владения мячом 75% на 25% в пользу испанцев.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Испанцы нанесли 17 ударов по воротам шведов, из которых пять пришлись в створ. Шведы пробили по воротам четыре раза, ни разу не попав по воротам. По угловым сборная Испании выиграла со счетом 6:1.

Сборная Испании в рамках Евро-2020 сыграет 19 июня с командой Польши, а 23 июня проведет встречу против словаков. Шведская команда 18 июня проведет матч со сборной Словакии, а 23 июня встретится с Польшей.

После первого тура турнирную таблицу в группе E возглавляет сборная Словакии, имея в активе три очка. Испанцы и шведы после очной встречи имеют по одному очку, а команда Польши после первой игры набрать очков не смогла.

Матчи Евро-2020 стартовали 11 июня. Финальная встреча пройдет 11 июля.