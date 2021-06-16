Андрей Шевченко прокомментировал информацию о конфликте между игроками сборной Украины

«Знаете, это такие слухи, которые просто не имеют под собой никакой почвы вообще. В сборной отличная атмосфера. Сборная Украины открыта для всех. Пожалуйста, заходите к нам. Мы пускаем всех журналистов, мы даём интервью. Был сделан неплохой фильм про сборную. Мы показали, открыли дверь к нашей подготовке.
У нас секретов нет. То, что вышла какая-то информация, мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, хорошая атмосфера. Ребята, я больше чем уверен, всё отдадут и всё сделают для того, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».