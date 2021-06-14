«Россия поставила Финляндию на колени»

Одна из самых ярких игр сборной России в квалификации ЧМ-2010!

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После грандиозного Евро-2008 сборная России уверенно влетела в отбор ЧМ-2010. Группа с Германией, Уэльсом, Финляндией, Азербайджаном и Лихтеншейном казалась удобной и легкопроходимой. Вопрос был только в победителе: по всем прогнозам мощная команда Хиддинка могла бороться с немцами за первое место.

В первом матче Россия без проблем разделалась с Уэльсом, а на второй как раз полетела в Дортмунд. Победа Германии 2:1 не до конца вытекала из логики игры. Впоследствии многие вспоминали нелепый промах Погребняка в самом начале и говорили, что команда наиграла как минимум на ничью. После возвращения в Россию Гус в свойственной ему манере быстро отпустил ситуацию и дал игрокам день отдыха. Дальше сборную ждала Финляндия — один из самых неприятных соперников в группе. Тогда там играли Яри Литманен , Сами Хююпия, Юсси Яаскелайнен и ещё пара локальных звёзд. Ожидалось, что финны по ходу группового турнира преподнесут несколько сюрпризов, ведь до этого, в отборе на Евро-2008, они проиграли только один матч в гостях. Россияне тоже с опаской относились к игре в Черкизове.

Россия начала матч, как и полагается фавориту, — с напористых атак. Аршавин, Погребняк, Жирков и Семак выдумывали комбинации впереди, а до ворот Акинфеева мяч почти не доходил. Тем не менее забить удалось очень курьёзно — Пасанен вместо того, чтобы выбить мяч с линии, срезал его в собственные ворота. Россияне могли развить успех ещё в первом тайме, но им сильно не везло. После перерыва Хиддинк совсем запутал соперников: убрал Погребняка и поставил в центр нападения Аршавина. Быстрых атак стало ещё больше, а второй гол финны снова забили сами. Зырянов несильно пробил после красивой атаки, а Лампи придал мячу ускорение. Завершил матч гол Аршавина.

«Два автогола? По-моему, такое со мной случилось в первый раз. Но это ни в коем случае не должно принижать того успеха, который был достигнут сегодня нашей командой. Оба раза у финских футболистов, что называется, кружилась голова от комбинаций в исполнении сборной России. Мы прессинговали вблизи чужих ворот, действовали быстро и заставляли соперников ошибаться — потому-то и получились эти автоголы. Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Финны сегодня не понравились вам только по одной причине: сборная России была лучше и не позволила соперникам показать, на что они способны. Я очень доволен своей командой», — не скрывал эмоций Хиддинк после матча.

Сборная Финляндии казалась разбитой. Единственное, что смог выдавить Литманен: «Россия — очень хорошая команда. А в хорошей команде — прекрасные игроки».

Вернувшись на родину, сборная Финляндии получила много критики от журналистов.

«Россия поставила Финляндию на колени» — таким заголовком крупнейшая в Финляндии газета Helsingin Sanomat подытожила визит сборной в Россию.

«Финляндия сама облегчила задачу сопернику. Защитники нашей команды забили два гола в собственные ворота и едва не поразили их и в третий раз. Россияне играли агрессивно, быстро и умно, не дав нам ни единого шанса. Гол звёздного Аршавина украсил матч», — писали журналисты.