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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дидье Дешам назвал главную цель сборной Франции на матч с Германией

Спорт-Экспресс
1 час назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал главную задачу команды на матч 1-го тура чемпионата Европы с Германией.
Дешам назвал Францию и Германию фаворитами Евро
Фото: ReutersReuters
«Грандиозный матч для старта турнира. Он невероятный как для нас, так и для немцем, так как обе наши команды входят в число ведущих в Европе.
Наша цель — играть эффективно в обеих штрафных площадках, именно там будет решаться судьба игры», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
Матч Франция — Германия состоится во вторник, 15 июня, в Мюнхене. Начало — 22.00 мск.
Евро-2020,Дидье Дешам,УЕФА,
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