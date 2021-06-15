Вокруг Евро-2020 разразился скандал: Губерниев довел Ольгу Бузову до слез

Сегодня, 15 июня в пятый день Евро-2020 пройдет один из важнейших матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами Германии и Франции. Чемпионы мира, которые есть сейчас, смотрелись фаворитами, но еще до первого матча внутри французской сборной возникли серьезные сложности.