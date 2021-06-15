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Чемпионат Европы по футболу 2020

Вокруг Евро-2020 разразился скандал: Губерниев довел Ольгу Бузову до слез

Мария Иванова
2 часа назад
Сегодня, 15 июня в пятый день Евро-2020 пройдет один из важнейших матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами Германии и Франции. Чемпионы мира, которые есть сейчас, смотрелись фаворитами, но еще до первого матча внутри французской сборной возникли серьезные сложности.
Вокруг Евро-2020 разразился скандал: Губерниев довел Ольгу Бузову до слез
Фото: ТАССТАСС
Неужели конфликт игроков повлияет на исход матча, вопрошает «Чемпионат».
Между тем, в России едва ли не самый громкий скандал вокруг Евро-2020оказался напрямую не связанным со спортом. Так, популярная певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась на программе «Матч ТВ» после перебранки с комментатором Дмитрием Губерниевым.
При этом больше всего звезду задел вопрос о том, прекратила ли она употреблять конькам по утрам. Специально или не намеренно, но так Ольга заставила фанатов забыть о неприятном поражении от Бельгии.
Евро-2020,Ольга Бузова,
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