Эриксен потерял сознание во время матча с командой Финляндии в субботу, 12 июня. В концовке первого тайма 29-летний хавбек упал на газон, после чего так и не поднялся. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось. Позже врачи заявили, что он перенёс остановку сердца.