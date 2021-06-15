Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Я в порядке": Эриксен обратился к болельщикам

Алиса Селезнёва
1 час назад
Лидер сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен впервые после своей госпитализации обратился к болельщикам всего мира, активно поддерживающим его. Слова благодарности он написал на своей странице в Instagram.
«Привет всем! Большое спасибо за ваши удивительные приветствия и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Учитывая сложившиеся обстоятельства, можно сказать, что я в порядке. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах», — написал Эриксен.
Эриксен потерял сознание во время матча с командой Финляндии в субботу, 12 июня. В концовке первого тайма 29-летний хавбек упал на газон, после чего так и не поднялся. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось. Позже врачи заявили, что он перенёс остановку сердца.
В результате инцидента на поле матч приостановили, однако позднее он был возобновлен. Встреча на копенгагенском стадионе «Паркен» закончилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии. Единственный гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало.
Защитник сборной Бельгии Анга Дедрик Боята поделился мнением о матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Евро-2020 — 2020 с национальной командой России. Он заявил, что физически силён. По словам защитника, его ключевой задачей было «выключить Артёма Дзюбу из игры».
Евро-2020,Видео,Йоэль Похьянпало,Кристиан Эриксен,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители