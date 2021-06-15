Эриксен потерял сознание во время матча с командой Финляндии в субботу, 12 июня. В концовке первого тайма 29-летний хавбек упал на газон, после чего так и не поднялся. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось. Позже врачи заявили, что он перенёс остановку сердца.
Защитник сборной Бельгии Анга Дедрик Боята поделился мнением о матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Евро-2020 — 2020 с национальной командой России. Он заявил, что физически силён. По словам защитника, его ключевой задачей было «выключить Артёма Дзюбу из игры».