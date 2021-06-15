Финны столкнулись с проблемами при въезде в Россию

Первый автобус Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK) вчера, 14 июня, прибыл в Санкт-Петербург, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

По сообщениям источника, сегодня, 15 июня, на пограничном посту ожидается полный хаос. Огромная колонна автобусов отправляется из Финляндии в Санкт Петербург.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).