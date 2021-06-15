Врач: заболеваемость COVID может вырасти в шесть раз

Ученый пояснил, что мутация коронавируса в мире обусловила смену циркулирующего штамма. РФ данный момент, как он полагает, «проспала». Соловьев изучил статистику заболеваемости и сделал печальный вывод: в соответствии с его прогнозом, переболеют все. В течение предстоящих двух месяцев вероятен шестикратный рост заболеваемости — свыше 50 тысяч заразившихся ежесуточно.

При этом в качестве единственного возможного выхода ученый указал отмену всех массовых мероприятий и строгое соблюдение мер безопасности. Под последними он имеет ввиду масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Также Соловьев уверен, что требуется по максимуму переводить весь персонал на «удаленку» и вакцинировать граждан.

Между тем, ситуация с коронавирусом в Северной столице складывается неутешительная: число заболевших растет, а переполненные стационары и загруженные "скорые" стали обычным явлением. Ряд изданий сообщает, что врачи с большими опасениями думают о Евро-2020, не зная, куда будут помещать привезенных пациентов, поскольку мест в стационарах катастрофически не хватает. Сами граждане тоже оставляют множество негативных комментариев в соцсетях по этой ситуации. Так, один из пользователей сообщил, что «скорая» предложила ему подождать до приезда пять часов.