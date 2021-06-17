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Чемпионат Европы по футболу 2020

Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

Sports.ruиещё 1
36 минут назад
Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.
Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор
Фото: © EPA-EFE/Friedemann Vogel© EPA-EFE/Friedemann Vogel
Врач датской команды Мортен Боэсен сообщил, что данная процедура необходима после того, как игрок потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на Евро-2020. Он пережил остановку сердца.
Сам футболист уже согласился на операцию после рекомендации датских и международных специалистов.
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Евро-2020,Футбол,Кристиан Эриксен,
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