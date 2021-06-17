Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену
имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.
Фото: © EPA-EFE/Friedemann Vogel© EPA-EFE/Friedemann Vogel
Врач датской команды Мортен Боэсен сообщил, что данная процедура необходима после того, как игрок потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на Евро-2020. Он пережил остановку сердца.
Сам футболист уже согласился на операцию после рекомендации датских и международных специалистов.
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.