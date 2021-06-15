Черчесов высказался о скандале с Бузовой

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Ранее Ольга Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ» поссорилась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и расплакалась. Бузову оскорбил вопрос о том, перестала ли она пить коньяк по утрам, она обвинила комментатора в хамстве. После скандального эфира Губерниев публично принес извинения.

Станислав Черчесов пояснил, что не видел эфира с Ольгой Бузовой, так как в принципе не смотрит телевизор, когда идет турнир.

«Бузова сказала, что я ее большой фанат, видел ли я ее эфир? Я не смотрю телевизор, когда турнир идет. Пусть никто не обижается. Мы рады, что за нас болеют. Естественно, в мужскую раздевалку женщин пускать не буду. Рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», - заявил он.

Черчесов призвал болеть за сборную России на чемпионате Европе и назвал главной задачей спортсменов - взять реванш.