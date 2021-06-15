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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов высказался о скандале с Бузовой

Алиса Селезнёва
1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандал с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой, пообещав, что в раздевалку спортсменов ее пускать не будут. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Черчесов высказался о скандале с Бузовой
Фото: ТАССТАСС
Ранее Ольга Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ» поссорилась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и расплакалась. Бузову оскорбил вопрос о том, перестала ли она пить коньяк по утрам, она обвинила комментатора в хамстве. После скандального эфира Губерниев публично принес извинения.
Станислав Черчесов пояснил, что не видел эфира с Ольгой Бузовой, так как в принципе не смотрит телевизор, когда идет турнир.
«Бузова сказала, что я ее большой фанат, видел ли я ее эфир? Я не смотрю телевизор, когда турнир идет. Пусть никто не обижается. Мы рады, что за нас болеют. Естественно, в мужскую раздевалку женщин пускать не буду. Рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», - заявил он.
Черчесов призвал болеть за сборную России на чемпионате Европе и назвал главной задачей спортсменов - взять реванш.
Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате Европы-2020. Игра с Бельгией, считающейся одним из фаворитов турнира, завершись со счетом 0:3. После чего фанаты в очередной раз потребовали отставки главного тренера россиян.
Евро-2020,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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