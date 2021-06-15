«Ты — позор страны!»: соцсети обрушились на Берга

А ведь в России он исправно забивал.

Фото: DAVID S. BUSTAMANTE/GETTY IMAGES DAVID S. BUSTAMANTE/GETTY IMAGES

Нынешний чемпионат Европы даёт один инфоповод за другим. Накануне сборная Швеции разделила очки с трёхкратными чемпионами Европы. Матч с Испанией не порадовал болельщиков голами, но у скандинавской сборной был роскошный момент во втором тайме. Нападающий Маркус Берг , игравший в течение двух лет за «Краснодар», не сумел переправить мяч в пустой угол ворот. Этот эпизод не остался без внимания шведских болельщиков. После матча они обрушили на 34-летнего футболиста поток гневных сообщений в «Инстаграме».

«Тебя надо лишить шведского гражданства!», «Ты — позор страны!», «Сожги свой паспорт», — писали оголтелые фанаты в соцсетях. Впоследствии сообщения были удалены.

Впрочем, было немало людей, поддержавших футболиста.

«Есть большая разница между критикой и оскорблением. Комментарии здесь не дают ничего конструктивного, они просто направлены на то, чтобы обидеть игрока. Как можно воспринимать слова «Ты позор для Швеции» в качестве уместной критики?» — написал пользователь с никнеймом casqall.



«Как можно писать такие ужасные вещи? Какое отвратительное поведение! Он играет в сборной Швеции, а никого из вас я там не вижу», — отметила annakbrunk.



«Если вы не футболист, то не знаете, что они чувствуют. Если вы в этом не разбираетесь, то не стоит комментировать. Игроки делают хорошую работу на поле и заслуживают похвалы в свой адрес», — написала marianakihlstrom.

Сам Берг после матча не общался с журналистами, однако партнёры по сборной поддержали его.

«Это так смешно, так нелепо. Даже не собираюсь тратить время на обсуждение этой темы. Все мы знаем, как важен Маркус для сборной. Вся команда поддерживает его», — приводит слова вратаря Робина Ольсена Aftonbladet.

Шведская футбольная ассоциация уже взяла ситуацию под свой контроль и намерена обратиться в правоохранительные органы

«Мы отслеживали сообщения в течение вечера. У нас есть постоянный контакт с отделом безопасности на случай, если понадобится подключить к делу полицию», — сообщил пресс-менеджер сборной Швеции Якоб Андерссон.



«К сожалению, это не первый и не последний случай. По моей оценке, у нас есть доказательства угроз и различного рода нарушений. Как только составим протокол, дело будет передано в полицию. Жаль, что футбольный праздник испортили такими вещами. Мы также беседовали с родными Маркуса, но сейчас им ничего не угрожает. К счастью, после матча Бергу написали множество приятных комментариев», — сказал глава отдела безопасности Мартин Фредман в беседе со Sportbladet.

В марте нынешнего года Берг объявил об уходе из «Краснодара», за который выступал с 2019 года. Швед покинул «быков» по окончании сезона и принял решение вернуться на родину. Он будет выступать за «Гётеборг» — клуб, в котором начинал профессиональную карьеру.