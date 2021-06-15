«Ты — позор страны!»: соцсети обрушились на Берга

«Тебя надо лишить шведского гражданства!», «Ты — позор страны!», «Сожги свой паспорт», — писали оголтелые фанаты в соцсетях. Впоследствии сообщения были удалены.
«Есть большая разница между критикой и оскорблением. Комментарии здесь не дают ничего конструктивного, они просто направлены на то, чтобы обидеть игрока. Как можно воспринимать слова «Ты позор для Швеции» в качестве уместной критики?» — написал пользователь с никнеймом casqall.
«Как можно писать такие ужасные вещи? Какое отвратительное поведение! Он играет в сборной Швеции, а никого из вас я там не вижу», — отметила annakbrunk.
«Если вы не футболист, то не знаете, что они чувствуют. Если вы в этом не разбираетесь, то не стоит комментировать. Игроки делают хорошую работу на поле и заслуживают похвалы в свой адрес», — написала marianakihlstrom.
«Это так смешно, так нелепо. Даже не собираюсь тратить время на обсуждение этой темы. Все мы знаем, как важен Маркус для сборной. Вся команда поддерживает его», — приводит слова вратаря Робина Ольсена Aftonbladet.
«Мы отслеживали сообщения в течение вечера. У нас есть постоянный контакт с отделом безопасности на случай, если понадобится подключить к делу полицию», — сообщил пресс-менеджер сборной Швеции Якоб Андерссон.
«К сожалению, это не первый и не последний случай. По моей оценке, у нас есть доказательства угроз и различного рода нарушений. Как только составим протокол, дело будет передано в полицию. Жаль, что футбольный праздник испортили такими вещами. Мы также беседовали с родными Маркуса, но сейчас им ничего не угрожает. К счастью, после матча Бергу написали множество приятных комментариев», — сказал глава отдела безопасности Мартин Фредман в беседе со Sportbladet.