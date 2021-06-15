Участник Евро-2020 оскорбил сразу две страны

Фото: DANIEL MIHAILESCU/GETTY IMAGES DANIEL MIHAILESCU/GETTY IMAGES

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, забив третий гол в ворота Северной Македонии, что-то так радостно кричал на камеру, что Давиду Алабе пришлось резко затыкать рот своему товарищу.

Что он такого крикнул?

СМИ сообщают, что во время празднования Арнаутович закричал «я могу купить всю ****** Македонию», а после сказал Эзгану Алиоски (у него албанские корни), что «**** его албанскую маму».

Почему он это выкрикнул?

Отец Арнаутовича – серб, а у Сербии с Албанией, как известно, в течение многих лет очень напряжённые отношения. Причина тому – война в Косово.

Что будет дальше?

Арнаутович извинился в «Инстаграме»: «Вчера были горячие слова в эмоциях от игры, за которые я хотел бы извиниться – особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хочу сказать одно очень чётко: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто со мной знаком, знают об этом».

Но это не особо помогло: федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА

«Мы осуждаем националистический выкрик Марко Арнаутовича в адрес Эзгьяна Алиоски. В то же время сообщаем, что федерация направила официальное письмо в УЕФА с требованием самого сурового наказания австрийского игрока. Мы выступаем против национализма, дискриминации и всех других форм оскорблений и высказываний, которые не соответствуют духу футбола и ценностям. Мы всегда будем защищать интересы и достоинство македонских игроков, где бы они ни выступали».

УЕФА уже открыл дело, и, если Арнаутовича признают виновным, ему грозит дисквалификация до 10 матчей.

Это первый скандал с его участием?

Оу, нет. За свою карьеру Арнаутович успел отличиться не один раз.

Австриец буквально вырос на улице: «Мы специально смотрели людям в глаза, чтобы спровоцировать их на драку. Но я не был каким-то гангстером и никого не убивал». Его сложный, взрывной характер сильно мешал ему прижиться в молодёжных командах: за 11 лет в Австрии он сменил шесть клубов, потому что не слушался тренеров и регулярно нарушал дисциплину. «Меня вышвыривали отовсюду. Но мне было пофигу, что творилось. Хотелось дать в рожу тренерам, которые на меня кричали. Ненавидел это! Всегда хотелось ответить: «Ты кто такой, чтобы орать на меня? Мой отец?» Везде, куда я приходил, были проблемы». Однажды один из тренеров даже предложил Арнаутовичу сходить к врачу и поработать с головой: «Ему нужно было обратиться к психологу. У него явно комплекс неполноценности».

В 2006 году Арнаутовича забрал «Твенте». Клуб был уверен, что нашёл будущую звезду – настолько австриец был талантлив. Но Арнаутович не угомонился: разбил клубный автомобиль спустя два дня после его получения. «Такова жизнь, это всего лишь я», – прокомментировал он свою аварию. В 2009 году после матча с «Виллемом-II» Арнаутович что-то сказал защитнику Ибрагиму Каргбо, когда тот пытался пожать ему руку. Оказалось, что австрийский форвард назвал соперника «негром».

Потом была аренда в «Интер» к Жозе Моуринью. Арнаутович, попав в миланский клуб, не до конца осознал всю серьёзность своего нынешнего уровня: много тусовался, постоянно опаздывал и косячил. «В Абу-Даби мы остановились в огромном отеле, – рассказывал он. – Сначала я проспал завтрак. Потом опоздал на клубное собрание, потому что долго ждал лифт: меня поселили на 75-м этаже, я жал и жал на кнопку, но он не приезжал. Катастрофа!» Моуринью тогда не включил его в состав, и нападающий тренировался по собственной программе. Жозе, недолго поработав с австрийцем, идеально его описал: «Марко – отличный парень. Но у него склад ума, как у ребёнка».

«Интер» не выкупил Арнаутовича, и австриец летом 2010-го перешёл в «Вердер». На первую тренировку он пришёл в бутсах с надписью «Победитель Лиги чемпионов – 2010», потому что миланский клуб в том году взял кубок. Правда, сам Арнаутович не сыграл в ЛЧ ни одной минуты. Показушность австрийца сразу же не понравилась его одноклубникам, которые открыто над ним подшучивали. Однажды на тренировке Арнаутович на пустом месте сцепился с Сократисом Папастатопулосом: когда тот пытался поднять нападающего с газона, он демонстративно его оттолкнул, из-за чего грек сорвался – началась драка.

Австриец ругался и с тренером: называл его старым козлом и отказывался пожимать руку. Досталось даже городу, который Арнаутович назвал «дырой», и полицейским, остановившим его за превышение скорости: им он сказал, что его зарплаты хватит, чтобы купить их жизнь.

Арнаутович чуть успокоился, когда у него родилась дочь. Но человека не исправить – порой его тёмная сторона всё же берёт над ним верх. Когда он переехал в Китай ради денег, расслабился и первое время делал примерно ничего: «Я не тренировался. Не заботился о своём теле. Много ел и пил газировку. Ложился спать в 6-7 утра, просыпался к вечеру».

Даже Балотелли, друг Арнаутовича, как-то сказал про него: «Он самый сумасшедший человек, с которым мне приходилось общаться».