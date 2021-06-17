Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил продемонстрировать аккредитацию

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0. Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Венгрия (0) — на последнем, 4-м месте.