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Чемпионат Европы по футболу 2020

Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил продемонстрировать аккредитацию

Чемпионат.comиещё 13
2 часа назад
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в курьёзную ситуацию перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией (3:0).
Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил продемонстрировать аккредитацию
Фото: ALEX PANTLING/GETTY IMAGESALEX PANTLING/GETTY IMAGES
Охранник не узнал футболиста и попросил продемонстрировать аккредитацию.
ALEX PANTLING/GETTY IMAGES
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0. Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Венгрия (0) — на последнем, 4-м месте.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Евро-2020,Криштиану Роналду,
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