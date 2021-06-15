Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0.
Фото: ALEX PANTLING/GETTY IMAGESALEX PANTLING/GETTY IMAGES
На 84-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру
. Через 2 минуты португальский нападающий Криштиану Роналду
успешно реализовал пенальти.
В компенсированное время встречи Роналду оформил дубль и установил итоговый счёт встречи. Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F.
Венгрия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции и Германии, которые также проведут матч сегодня.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.