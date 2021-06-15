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Чемпионат Европы по футболу 2020

Рюдигер укусил Погба в матче Франция — Германия

Чемпионат.comиещё 14
2 часа назад
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба в конце первого тайма матча Евро.
Рюдигер укусил Погба в матче Франция — Германия
Фото: ALEX GRIMM/GETTY IMAGESALEX GRIMM/GETTY IMAGES
Возможно, немецкий игрок сделал это в шутку. После укуса Рюдигер сзади приобнял Погба. Француз сигнализировал рефери о нарушении правил.
К перерыву счёт 1:0 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 20-й минуте встречи защитник сборной Германии Матс Хуммельс забил в свои ворота и открыл счёт в матче.
Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Евро-2020,Футбол,Антонио Рюдигер,Поль Погба,
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