Что нужно сборной России для выхода в плей-офф

Возможен вариант, при котором у трёх команд будет равное количество очков.

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В стартовом матче на Евро-2020 сборная России с разгромным счётом проиграла Бельгии (0:3). Теперь наша национальная команда встретится в Санкт-Петербурге с Финляндией. Рассказываем, что нужно России для выхода в плей-офф.

Если команда Черчесова обыграет сборные Финляндии и Дании, то точно попадёт в плей-офф.

Ничья с Данией и победа над Финляндией или наоборот принесут нам четыре очка. В таком случае, скорее всего, мы тоже оформим выход в 1/8 финала. Например, на Евро-2016 две команды, занявшие третье место в своих группах, набрали столько очков, и обе продолжили выступление на турнире — Словакия и Ирландия.

Словакия, 4 очка (разница мячей =0)

Ирландия, 4 очка (=0)

Португалия, 3 очка (=0)

Северная Ирландия, 3 очка (=0)

Турция, 3 очка (-2)

Албания, 3 очка (-2)

А вот если Бельгия выиграет оставшиеся матчи, а мы обыграем Финляндию, но проиграем Дании, то у трёх команд будет равное количество очков. Тогда нужно будет учитывать количество набранных очков между тремя сборными, а потом и разность мячей в матчах с этими соперниками. В таком случае нам надо обыграть финнов с разницей в два мяча, а датчанам уступить с минимальным счётом.

Шансы у нас остаются, даже если мы победим датчан, но проиграем финнам. И здесь Дания никак не сможет финишировать выше нас даже при равенстве очков из-за результата личной встречи (при условии, что Дания проиграет Бельгии). А из приведённого выше примера чётко показано, что на Евро-2016 команды Португалии и Северной Ирландии с третьих мест выходили даже с тремя очками.

Существует фантастический расклад, при котором Россия выйдет из группы с двумя или даже одним очком! Если и россияне, и датчане подойдут к третьему матчу без очков, то ничья в последнем туре будет означать, что на третьем месте окажется команда с одним очком (в таком случае считают разницу мячей за весь групповой этап). Если подобная ситуация сложится ещё в двух группах, тогда в 1/8 финала выйдет команда с одним очком. Невероятно! Хотя, учитывая наше поражение со счетом 0:3 в первом туре, шанс на выход из группы с одним или даже двумя очками — один на миллиард.

А что будет в 1/8 финала?

Третье место в группе. Не самый приятный расклад. В таком случае Россия сыграет с победителем группы E или F. В первом квартете сейчас лидирует Словакия, но нельзя забывать об Испании. Во второй группе почти наверняка попадётся кто-то из тройки Франция, Германия, Португалия. В общем, такой себе расклад для нас. А игра должна будет состояться в Глазго или Бухаресте.

Второе место в группе. При таком раскладе Россию ждёт матч со второй командой группы А, где расположились Италия, Швейцария, Турция и Уэльс. Сейчас второе место делят швейцарцы и валлийцы. Матч 1/8 финала пройдёт в Амстердаме.