«Матч с Финляндией самый важный для сборной России. Он может дать шанс бороться за выход в плей-офф. Встречу с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Сборной нужно больше энтузиазма и оптимизма, а болельщикам — создать хорошую атмосферу. Думаю, Россия справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться на чемпионате Европы», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
«Финляндия — это не Бельгия, но нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: финны выстроят большую плотность в защите, которую сборная России вскрывает не очень хорошо. Надеюсь, что для России всё сложится удачно», — сказал он.