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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сёмин: матч с Финляндией самый важный для сборной России

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
«Матч с Финляндией самый важный для сборной России. Он может дать шанс бороться за выход в плей-офф. Встречу с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Сборной нужно больше энтузиазма и оптимизма, а болельщикам — создать хорошую атмосферу. Думаю, Россия справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться на чемпионате Европы», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Также тренер оценил команду Финляндии.
«Финляндия — это не Бельгия, но нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: финны выстроят большую плотность в защите, которую сборная России вскрывает не очень хорошо. Надеюсь, что для России всё сложится удачно», — сказал он.
Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 по мск.
Евро-2020,Видео,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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