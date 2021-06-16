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Чемпионат Европы по футболу 2020

Юрий Семин: «Уверен, обыграем финнов и выйдем из группы. Для нас Евро сегодня только начинается»

Sports.ru
2 часа назад
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Финляндии на Евро-2020.
«Уверен, обыграем финнов и выйдем из группы. Для нас Евро сегодня только начинается»
Фото: Sports.ruSports.ru
«У всех в жизни случается помарки. Нужно поддержать нашу национальную сборную, прийти на стадион, отдать свои симпатии и силы. Уверен, сегодня будет победа. Обыграем финнов и выйдем из группы, для нас Евро сегодня только начинается.
Должен ли Миранчук выйти с первых минут? В команде есть главный тренер, ему виднее. Конечно, Алексей может усилить и разнообразить игру сборной в атаке. Что могу пожелать ребятам? Пусть игроки почувствуют нашу поддержку, наше единство. Они должны выйти на поле, забыв весь негатив», – сказал Семин.
Сборная России сыграет с Финляндией сегодня. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.
Евро-2020,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
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