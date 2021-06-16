Кот Ахилл из Эрмитажа предрекал провал России в стартовом матче Евро

Предсказатель из Санкт-Петербурга кот Ахилл напророчил победу сборной Бельгии над командой России в матче Евро-2020 по футболу, прошедшим в Северной столице 12 июня. Трансляция прогноза шла в официальном аккаунте кота в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

"Ахилл выбрал Бельгию", - заявила ведущая мероприятия.

Как всегда, миски с кормом поставили возле флагов России и Бельгии, а коту Ахиллу предстояло сделать выбор в пользу одной из стран.

Первый прогноз Ахилл сделал в минувшую пятницу в городском пресс-центре Евро-2020, тогда животное предсказало победу сборной Италии над турками в игре открытия чемпионата. Этот прогноз оказался верным - итальянцы стали лидерами со счетом 3:0.

Ахилл – известный всей России кот-предсказатель, ему 2,5 года. Он является потомственными котом Эрмитажа . Его отец, белый кот Валлен Деламот, и мать, Луна Сметанкина уже в течение многих лет служат в Государственном Эрмитаже и охраняют ценные экспонаты учреждения от грызунов.

Белоснежный Ахилл продолжил «карьеру» родителей, но, благодаря своему уникальному дару он получил известность предсказателя не только у себя в стране, но и за рубежом. Животное может предугадывать исход футбольных игр, выбирая миску с едой под флагом сборной-победительницы.