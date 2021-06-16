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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Финляндией: Сафонов выйдет с первых минут

Спорт-Экспрессиещё 7
2 часа назад
Стал известен стартовый состав сборной России на матч группы B чемпионата Евро-2020 по футболу против Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Сборная назвала стартовый состав: Сафонов выйдет с первых минут
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Стартовый состав России: Сафонов — Кузяев, Джикия, Баринов, Дивеев, Фернандес — Оздоев, Зобнин, Головин, Ал. Миранчук — Дзюба.
Запасные: Дюпин, Шунин, Евгеньев, Семенов, Караваев, Черышев, Фомин, Жемалетдинов, Макаров, Мухин, Соболев, Заболотный.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).
Евро-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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