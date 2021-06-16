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Чемпионат Европы по футболу 2020

Фернандес получил травму в матче с Финляндией

RT на русскомиещё 9
35 минут назад
Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в первом тайме матча второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.
Россия потеряла важного игрока из-за травмы
Фото: ReutersReuters
В середине первого тайма Фернандес, высоко выпрыгнув за мячом в чужой штрафной площади, неудачно упал и не смог продолжить встречу.
На 25-й минуте его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса с поля унесли на носилках.
Ранее сообщалось, что арбитр отменил гол сборной Финляндии в ворота России.
Евро-2020,Футбол,Вячеслав Караваев,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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