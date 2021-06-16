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Чемпионат Европы по футболу 2020

Миранчук признан лучшим игроком матча Россия - Финляндия

ТК «Звезда»иещё 19
1 час назад
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 против команды Финляндии.
Миранчук признан лучшим игроком матча Россия - Финляндия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча против финнов, забив победный гол в ворота соперников.
Игра проходила в Санкт-Петербурге. Это первая победа россиян в последних семи матчах на чемпионатах Европы.
Следующий матч сборная России проведет 21 июня против Дании.
Евро-2020,Футбол,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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