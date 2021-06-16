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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная России одолела Финляндию и одержала первую победу на Евро

Чемпионат.com
1 час назад
Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
Сборная России одержала первую победу на Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
Евро-2020,Артем Дзюба,Иштван Ковач,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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