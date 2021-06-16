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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Я же не с улицы вратаря взял»: Черчесов оценил победу сборной России

News.ru
1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил победу команды над Финляндией во втором матче группового этапа чемпионата Европы-2020. А также объяснил, почему предпочёл голкипера Матвея Сафонова вместо Антона Шунина. По его словам, он его «не с улицы взял».
«Я же не с улицы вратаря взял»: Черчесов о победе России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен. Он в составе, имеет такое же право играть, как и другой вратарь. Мы смотрим внимательно и принимаем решения, — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Он признался, что остался доволен результатом. По его словам, получилось всё так, как и планировалось изначально. Черчесов подчеркнул, что у команды были моменты, «но запланировать голы невозможно. Игра держала всех в напряжение».
Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка после двух матчей и сравнялись с финнами и бельгийцами. В четверг, 17 июня, Бельгия сыграет с Данией, матч начнётся в 19:00 по Москве.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня в Копенгагене с командой Дании. Начало в 22:00 мск.
Евро-2020,Футбол,Матвей Сафонов,Антон Шунин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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