Дзюба установил рекорд Евро-2020

Нападающий сборной РоссииАртём Дзюба установил рекорд текущего чемпионата Европы по количеству выигранных верховых единоборств в матче против Финляндии. Форвард остался победителем в 11-и столкновениях с игроками соперника «на втором этаже», сообщает Squawka Football.
По информации источника, за всю историю ведения подобной статистики на чемпионатах Европы только два футболиста выиграли больше верховых единоборств в одном матче — это Патрис Эвар и Колбейн Сигторссон.
Напомним, сборная России победила Финляндию со счётом 1:0.