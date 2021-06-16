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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дзюба установил рекорд Евро-2020

Свободная пресса
1 час назад
Нападающий сборной России Артём Дзюба установил рекорд текущего чемпионата Европы по количеству выигранных верховых единоборств в матче против Финляндии. Форвард остался победителем в 11-и столкновениях с игроками соперника «на втором этаже», сообщает Squawka Football.
Дзюба установил рекорд Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации источника, за всю историю ведения подобной статистики на чемпионатах Европы только два футболиста выиграли больше верховых единоборств в одном матче — это Патрис Эвар и Колбейн Сигторссон.
Напомним, сборная России победила Финляндию со счётом 1:0.
Евро-2020,Футбол,Артем Дзюба,СБОРНАЯ РОССИИ,
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