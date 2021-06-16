Сборная России по футболу обыграла аутсайдера группы B — финнов во втором матче чемпионата Европы-2020 с минимальным счётом 1:0. Болельщики хоть и остались довольны результатом, но нашлись и те, кто посчитал эту победу пустой.

Фото: Михаил Шапаев/rfs.ru Михаил Шапаев/rfs.ru

Жалко смотреть на это зрелище, — признался один из пользователей Twitter.

Жалко смотреть на это зрелище #FINRUS— Евгений (@LokoSzr) June 16, 2021

А всё началось действительно красиво: буквально на третьей минуте в ворота Матвея Сафонова , который заменил Антона Шунина в стартовой заявке, прилетел гол. Его спасло одно — удар был нанесён из позиции вне игры.

Один из болельщиков пошутил: «Мы русские, с нами офсайд».

МЫ РУССКИЕ С НАМИ ОФСАЙД#EURO2020 #FINRUS— катруся смотрит Евро (@mainfanofroki) June 16, 2021

В Twitter места много, для всех шуток места хватит. Например, не обошли стороной и Вячеслава Караваева

Единственное, что сборная России смогла забить финнам, так это Караваева в ворота, — пошутила пользователь.

Единственное,что сборная России смогла забить финнам,так это Караваева в ворота #EURO2020 #FINRUS— nytakoe (@Dv0retskaya) June 16, 2021

Но всё же, оказалось, не единственное. Однако после не засчитанного гола в наши ворота подопечные Черчесова «рванули» вперёд: они создавали момент за моментом, однако до ударов в створ ворот не доходило. И вот в добавленное время россиянам повезло: точно пробить в дальнюю «девятку» с левой ноги удалось Миранчуку.

Болельщики сразу разделились на две категории: те, кто порадовался голу, и те, кто момент не оценил.

Господи, радуемся вымученному голу в ворота финнов, до чего дошли уже, — написал один из пользователей.

Господи, радуемся вымученному голу в ворота финнов, до чего дошли уже))#FINRUS— Мне улыбался Жиру 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Maxi_Sar) June 16, 2021

Другой пользователь полностью поддерживает мнение выше.

Мы еле как забили никакой Финляндии, и столько ору.. Хотя, видимо, для нашей сборной это уже достижение, — заметил болельщик.

Мы еле как забили никакой Финляндии, и столько ору.. Хотя, видимо, для нашей сборной это уже достижение.. Скулят так, будто сборную Италии в товарняке снова 3-0 раскатали.. Тьфу.. #EURO2020 #FINRUS— Илья Баталов (@batal_official) June 16, 2021

Как итог: «безумные скорости, игра в касание, бесконечное желание и стремление играть в атаку, безупречные дриблинг и техника и непревзойдённая самоотдача, не радуют русских болельщиков на этом Евро», — считает один из фанатов.

Безумные скорости, игра в касание, бесконечное желание и стремление играть в атаку, безупречные дриблинг и техника и непревзойденная самоотдача, не радуют русских болельщиков на этом евро Всех с Победой =) #FINRUS #EURO2020— Artem Voronin (@Hgrunge) June 16, 2021

Не обошлось, естественно, шуток в сторону главного тренера сборной Р оссии Станислава Чер чесова. В одном из эпизодов он споткнулся и упал на бровке. Его поза на четвереньках стала главным поводом новых твиттов.

Наруто Удзумаки

Так и знал что Черчесов анимэшник pic.twitter.com/tji7NnTE17— Кара Гинера ( ͡° ͜ʖ ͡°) (@8ktoto8) June 16, 2021

Главное — победа. А кто-то и вовсе пошутил, что это настоящий разгром.

Жаль, что эти три очка не воспринимаются всерьёз. Для большинства фанатов — это только мучение.

Осилили. Наши, игроков и болельщиков, мучения продолжаются. Выход из группы стал реальнее, — сочувствует себе пользователь.

Этот матч нужно показывать на новый год, восхитительная победа. Эта игра встаёт в один ряд с победой над Голландией в 2008, просто герои наши парни, — пошутил пользователь.

Этот матч нужно показывать на новый год, восхитительная победа. Эта игра встаёт в один ряд с победой над Голландией в 2008, просто герои наши парни. #ФинляндияРоссия #FINRUS #ЕВРО2020 #EURO2020— Dmitry (@Kyschik) June 16, 2021

Впереди команду Черчесова ожидает сборная Дании. И вот как бы не хотелось, чтобы шутки были положительными, возникает страх обратного.

С такой игрой дальше делать нечего. Тянуть время в концовке против финнов — это, конечно, полный трындец. Датчане в последней игре будут супер мотивированы, набрать против них даже одно очко будет невероятно трудно, — заключил болельщик.