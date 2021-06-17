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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Аталанта» поздравила Миранчука с голом в матче с Финляндией

RT на русском
2 часа назад
Итальянский футбольный клуб «Аталанта» поздравил полузащитника команды Алексея Миранчука с забитым мячом в составе сборной России а ворота Финляндии в матче второго тура Евро-2020.
«Аталанта» поздравила Миранчука с голом в матче с Финляндией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Снимаем шляпу, Алексей», — написано в Twitter-аккаунте клуба из Бергамо.
Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.
Ранее мать Миранчука эмоционально отреагировала на победу сборной России над Финляндией.
Евро-2020,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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