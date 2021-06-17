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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020

Чемпионат.com
1 час назад
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встречалась с национальной командой Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0. На 26-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли открыл счёт. Результативную передачу отдал итальянский нападающий Доменико Берарди. На 52-й минуте матча Локателли оформил дубль и упрочил преимущество итальянской сборной в счёте. Третий гол в концовке встречи забил нападающий итальянской команды Чиро Иммобиле. Таким образом, сборная Италии набрала шесть очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Итальянская команда стала первой сборной, пробившейся в плей-офф турнира. Швейцария (1) занимает третье место в таблице группы А. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).
Евро-2020,Мануэль Локателли,Доменико Берарди,
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