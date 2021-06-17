«У футболистов нет души»: турок раскритиковали за неудачи

Футболистам предлагают сниматься в рекламе и жарить шашлыки.

Фото: ALI BALIKCI/GETTY IMAGES ALI BALIKCI/GETTY IMAGES

Сборная Турции проиграла два матча на старте Евро-2020. В первой игре команда Шенола Гюнеша крупно уступила Италии (0:3), а во второй была повержена Уэльсом (0:2). У турок ещё остаётся шанс вылезти в плей-офф с третьего места, но, чтобы его занять, необходимо обыграть Швейцарию и войти в четвёрку лучших третьих команд.

«У футболистов нет души»

Турецкое издание TRT Spor после поражения от Уэльса озаглавило статью коротко и понятно: «Разочарование».

А вот болельщики восприняли второе поражение с болью. «Руководство Шенола Гюнеша и Нихата Оздемира должно быть немедленно отстранено от турецкого футбола! Уход в отставку будет лучшей услугой, которую вы когда-либо оказывали», — заявил фанат сборной.

«Мы настолько плохи, что не можем играть против открытых команд, мы не можем играть против закрытых команд, против кого мы будем играть?» — негодует другой.

Фанаты советуют сборной продолжать снимать рекламные ролики о команде вместо того, чтобы играть в футбол. Кажется, их зацепило, как раскручивали национальную команду перед турниром. «Как я уже сказал, давайте продолжим снимать рекламные ролики для сборной, что у нас получается лучше всего», — пишет Эрдем.

«Вам должно быть стыдно!!!»

«Если бы вы сыграли половину того, что вы играли в рекламе, мы бы выиграли этот матч. Ваши религия, вера, деньги превратились в деньги. Шенол Гюнеш, подай заявление об отставке».

«В тренере нет вины. У футболистов нет души».

Yeni Şafak Spor: «Большое разочарование в Баку»

Издание Yeni Şafak Spor выпустило статью под заголовком «Большое разочарование в Баку», в котором резюмировало игру команды с Уэльсом. Один из читателей оставил животрепещущий комментарий: «Выгоните их всех из команды, мой сын играет лучше вас!»

«Бездушные», — заявил один из болельщиков.

«С этой командой ничего не произойдёт, они нанесли полный позор турецкому народу, весь турецкий мир был разрушен».

«Эта команда собиралась сыграть в финале?»

Несколько тысяч комментариев оставили болельщики сборной Турции под постами национальной команды в «Твиттере».

«Я никогда не видел таких плохих футболистов, как турки, турецкие футболисты не умеют играть в футбол, единственное, что они умеют, — это делать шашлыки. Также очень плох нападающий Йылмаз».

Фанаты не понимают, как сборная Турции, дважды отобрав очки в квалификации у французов (победа и ничья), умудрилась получить 0:5 по сумме двух матчей на Евро.

«Турция ужасна, как вам удалось нас обыграть?» — задаётся вопросом фанат французской сборной.

«Шенол Гюнеш должен уйти в отставку. Только я, имеющий опыт футбольного менеджера, смог бы лучше управлять этой командой».