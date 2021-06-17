Футбольный фанат сделал предложение возлюбленной после матча Евро-2020

Один молодой россиянин - футбольный болельщик, решил посетить матч вместе с возлюбленной вживую и сделать ей предложение руки и сердца прямо рядом со стадионом "Зенит Арена".

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После завершения игры мужчина встал на одно колено, попросив руки и сердца, на что получил согласие, пишет «Слово и дело».

"Встал с кольцом прямо на площади. Она ответила "да"", — рассказал журналистам сам молодой человек.

Российская сборная в этот вечер обыграла финнов со счетом 1:0. После двух матчей на Евро-2020 футболистам России удалось набрать три очка. Решающая встреча состоится 21 июня в Копенгагене — на матче со сборной Дании.

Как отмечают эксперты, в поединке с финнами у сборной России не было запаса прочности, окончательную победу можно назвать скромной и неуверенной. Соперниками было создано довольно много голевых моментов, нанесено десять ударов (восемь из которых – из штрафной), насобрано 1,27 xG и даже забито, только гол отменили из-за крохотного офсайда.

При этом в сравнении с матчем с Бельгией российская команда смогла продвинуться вперед. На этот раз было хотя бы ясно, какова ее тактика поле. Хотя нашлись те, кто утверждает, что план Черчесова вновь оказался слишком осторожным и простым, так как тренер выпустил пятерых защитников, а вдобавок к ним – Оздоева и Зобнина.